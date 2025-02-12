جامعة السوربون أبوظبي تنظم أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي

تنظم جامعة السوربون أبوظبي متمثلة بمركز الذكاء الاصطناعي "SCAI"، خلال الفترة بين 17 إلى 21 فبراير الجاري، أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم مسيرة البحث والتطوير العلمي وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المسيرة التنموية المُستدامة داخل الدولة.





وتتضمن فعاليات الحدث ندوات ومؤتمرات تُناقش نهجا متعدّد التخصصات للذكاء الاصطناعي، وتقديم منظور شامل حول تطبيقاته وآثاره، وتهدف الجامعة من خلاله إلى احتضان الخبراء في هذا المجال من أنحاء العالم المختلفة داخل حرمها الجامعي، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، والطّلاب والفئات ذات الصلة، وذلك من خلال ربطهم بمجال الذكاء الاصطناعي وإثرائهم بالمعرفة المطلوبة حوله.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة تعمل على تدريب الطلّاب على آليات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجها في التطبيقات العملية بطريقة حكيمة، بالإضافة إلى تحقيق فهم عميق حول تطوّر الذكاء الاصطناعي من منظور رياضي.





وأشارت إلى أن الجامعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 بمنهجية بحث متعددة التخصصات، ما يسمح بإنشاء مسار لهذه التخصصات، بالإضافة إلى تحقيق الوعي المجتمعي بالمعرفة الضرورية حول الذكاء الاصطناعي.





من جانبه أوضح البروفيسور جيرارد بيو، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي في أبوظبي وباريس، أن افتتاح المركز في أبوظبي يعتبر خطوة تعكس حرص الجامعة على مواكبة التطور المتسارع للتطورات التكنولوجية في المنطقة وفي دولة الإمارات بشكلٍ خاص.





وافتتحت جامعة السوربون أبوظبي، مركز الذكاء الاصطناعي في عام 2019، ليُحاكي مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون في باريس، التي تعد من أبرز الجامعات في العالم في مجال الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والروبوتات، وهو ما يعكس قوة الشراكة العلمية بين البلدين، ويدشّن منظومة علمية متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة البحث العلمي، وخلق جيل من الكفاءات العلمية والمهنية القادرة على القيام بدور بارز في مسيرة التنمية وتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.