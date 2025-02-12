الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة السوربون أبوظبي تنظم أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي

جامعة السوربون أبوظبي تنظم أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي
12 فبراير 2025 15:57

تنظم جامعة السوربون أبوظبي متمثلة بمركز الذكاء الاصطناعي "SCAI"، خلال الفترة بين 17 إلى 21 فبراير الجاري، أسبوع المجتمع والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لدعم مسيرة البحث والتطوير العلمي وخلق المعرفة ونقل واستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المسيرة التنموية المُستدامة داخل الدولة.

وتتضمن فعاليات الحدث ندوات ومؤتمرات تُناقش نهجا متعدّد التخصصات للذكاء الاصطناعي، وتقديم منظور شامل حول تطبيقاته وآثاره، وتهدف الجامعة من خلاله إلى احتضان الخبراء في هذا المجال من أنحاء العالم المختلفة داخل حرمها الجامعي، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، والطّلاب والفئات ذات الصلة، وذلك من خلال ربطهم بمجال الذكاء الاصطناعي وإثرائهم بالمعرفة المطلوبة حوله.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة تعمل على تدريب الطلّاب على آليات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجها في التطبيقات العملية بطريقة حكيمة، بالإضافة إلى تحقيق فهم عميق حول تطوّر الذكاء الاصطناعي من منظور رياضي.

أخبار ذات صلة
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!

وأشارت إلى أن الجامعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019 بمنهجية بحث متعددة التخصصات، ما يسمح بإنشاء مسار لهذه التخصصات، بالإضافة إلى تحقيق الوعي المجتمعي بالمعرفة الضرورية حول الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح البروفيسور جيرارد بيو، مدير مركز السوربون للذكاء الاصطناعي في أبوظبي وباريس، أن افتتاح المركز في أبوظبي يعتبر خطوة تعكس حرص الجامعة على مواكبة التطور المتسارع للتطورات التكنولوجية في المنطقة وفي دولة الإمارات بشكلٍ خاص.

وافتتحت جامعة السوربون أبوظبي، مركز الذكاء الاصطناعي في عام 2019، ليُحاكي مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون في باريس، التي تعد من أبرز الجامعات في العالم في مجال الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والروبوتات، وهو ما يعكس قوة الشراكة العلمية بين البلدين، ويدشّن منظومة علمية متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة البحث العلمي، وخلق جيل من الكفاءات العلمية والمهنية القادرة على القيام بدور بارز في مسيرة التنمية وتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

المصدر: وام
جامعة السوربون
جامعة السوربون أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
اليوم 12:37
عندما تتحدث الأرض.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل؟
التعليم والمعرفة
عندما تتحدث الأرض.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل؟
اليوم 12:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©