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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل نائب وزير النفقات في وزارة المالية الكوستاريكية

سعود بن صقر يستقبل نائب وزير النفقات في وزارة المالية الكوستاريكية
12 فبراير 2025 16:01

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، معالي لويس مولينا شاكون، نائب وزير النفقات بوزارة المالية في جمهورية كوستاريكا، يرافقه سعادة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمعالي نائب وزير المالية، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدّم والازدهار.


كما تبادل سموه مع معاليه الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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من جانبه، أعرب معالي لويس مولينا شاكون، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات ورأس الخيمة في مختلف المجالات، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارة ومكانتها المتنامية إقليمياً وعالمياً.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
كوستاريكا
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