مكتوم بن محمد يبحث مع وزير الخزانة والمالية التركي التعاون المشترك

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، معالي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن اعتزاز دولة الإمارات بالتعاون البنّاء مع الجمهورية التركية في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، مؤكداً حرص الإمارات على توظيف علاقاتها المتميزة مع كافة الدول الصديقة في دفع مسيرة التعاون المشترك على الساحة الدولية، لإيجاد حلول ناجعة وفعّالة للتحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، واكتشاف مزيد من الفرص الداعمة للنمو، وهو ما تجسّده أهداف القمة العالمية للحكومات. واستعرض اللقاء آفاق التعاون الإماراتي التركي في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي، وتحفيز الاستثمار، في ضوء ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز وما تهيئه من بيئة آمنة ومستقرة داعمة للأعمال من بنية تحتية قوية وقوانين وأطر تشريعية تتسم بالمرونة ومراعاة مصالح الشركاء وضمان العوامل الكفيلة بالمساعدة على تنميتها.





من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية التركي تقدير بلاده للدور الرائد لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تقدمه من نموذج مُلهِم في مختلف مجالات التنمية والتطوير، والمكانة التي تتمتع بها كمركز متطور للأعمال والخدمات المالية والاستثمار، معرباً عن تطلعات تركيا للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتحفيز المستثمرين على الجانبين لاكتشاف مزيد من فرص التعاون التي تخدم توجهات التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.





حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، في وزارة المالية، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.