خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ستاربكس

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، براين نيكول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الفرص والتسهيلات الاستثمارية التي تتيحها البيئة الداعمة للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لجذب كبرى الشركات والجهات الاستثمارية العاملة في قطاعات التجزئة وتصنيع المنتجات الغذائية.

كما بحث اللقاء الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لدعم توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والتقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة في قطاع الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويدعم مساعي التنوُّع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومحمد الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع؛ وجون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع.