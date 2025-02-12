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علوم الدار

رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
12 فبراير 2025 17:06

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اتصالاً هاتفياً من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.. بحثا خلاله تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس «حل الدولتين».

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