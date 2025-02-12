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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تسهم في فتح الطرقات بمدينة رفح

«الفارس الشهم 3» تسهم في فتح الطرقات بمدينة رفح
12 فبراير 2025 17:38

أسهمت عملية «الفارس الشهم 3»، ضمن جهود دولة الإمارات الإغاثية في قطاع غزة، في دعم الهيئات المحلية لإزالة الركام وفتح الطرقات بمدينة رفح، لتسهيل حركة المواطنين الذين عادوا مؤخراً إلى بيوتهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل حركة المواطنين، بعد الدمار الذي خلّفته الحرب، ما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتسهيل تنقلهم داخل المدينة.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تحسين الخدمات الأساسية، حيث يجري العمل على صيانة خطوط المياه المتضررة، لضمان توفير المياه للسكان، والتخفيف من معاناة المواطنين اليومية والصعوبات التي يواجهونها في توفير المستلزمات الأساسية.

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الفارس الشهم 3
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