الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مستشفى الكورنيش» يحقق إنجازاً رائداً في تجميد البويضات

«مستشفى الكورنيش» يحقق إنجازاً رائداً في تجميد البويضات
12 فبراير 2025 18:22

أعلن مستشفى الكورنيش، الرائد في شبكة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث» إنجازاً طبياً جديداً في مجال حفظ الخصوبة.
  وتمكن المستشفى من إجراء عملية جراحية بالمنظار لتجميع وتجميد البويضات باستخدام تقنية متطورة في الطب الإنجابي، وهو إجراء مبتكر يُعتبر حلاً مناسباً للنساء اللاتي يعانين من انخفاض احتياطي المبايض أو اللاتي يواجهن تحديات طبية، مثل السرطانات النسائية التي قد تحد من فعالية الطرق التقليدية لحفظ البويضات. 
ويعكس هذا الإنجاز تميز المنظومة الصحية بأبوظبي في مجال خدمات المساعدة على الإنجاب، حيث أصبحت أبوظبي وجهة مرجعية للراغبين في الحصول على هذه الخدمات من مختلف أنحاء المنطقة؛ بفضل نجاحات كبيرة في عمليات التلقيح الاصطناعي التي بلغت نسبتها أكثر من 51%، وهي من أعلى المعدلات عالمياً. وقال الدكتور جورج بطرس استشاري أمراض النساء والخصوبة في مستشفى الكورنيش، إن هذه الطريقة هي شهادة على الالتزام المستمر بتمكين النساء عبر منحهن خيارات إنجابية أكبر عبر استجماع البويضات بالمنظار، مشيراً إلى الطفلة «لويس براون» التي وُلدت عن طريق التلقيح الاصطناعي باستخدام نفس التقنية للمرة الأولى في عام 1978 مما يثبت فعالية هذه الطريقة المستمرة في توفير خيارات الإنجاب. وقد أصبح تأخر الزواج والتخطيط للأسرة من الاتجاهات المتزايدة التي تجعل حفظ الخصوبة خياراً أساسياً للنساء اللواتي يرغبن في الحفاظ على مستقبلهن الإنجابي، وفي ظل هذه التغيرات الاجتماعية يوفر حفظ الخصوبة فرصة حياة للنساء اللاتي يواجهن تحديات طبية أو اجتماعية، مما يضمن إمكانية الإنجاب في وقت لاحق.
وقال إن مستشفى الكورنيش يواصل تركيزه على التقنيات الأقل تدخلاً ورعاية للمرضى، مما يعزز ريادته في مجال حفظ الخصوبة، كما يشجع النساء الراغبات في معرفة المزيد عن خياراتهن الإنجابية على استشارة الأطباء المتخصصين للحصول على إرشادات مخصصة.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
10 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»
المصدر: وام
مستشفى الكورنيش
الإمارات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©