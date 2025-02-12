«مستشفى الكورنيش» يحقق إنجازاً رائداً في تجميد البويضات

أعلن مستشفى الكورنيش، الرائد في شبكة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث» إنجازاً طبياً جديداً في مجال حفظ الخصوبة.

وتمكن المستشفى من إجراء عملية جراحية بالمنظار لتجميع وتجميد البويضات باستخدام تقنية متطورة في الطب الإنجابي، وهو إجراء مبتكر يُعتبر حلاً مناسباً للنساء اللاتي يعانين من انخفاض احتياطي المبايض أو اللاتي يواجهن تحديات طبية، مثل السرطانات النسائية التي قد تحد من فعالية الطرق التقليدية لحفظ البويضات.

ويعكس هذا الإنجاز تميز المنظومة الصحية بأبوظبي في مجال خدمات المساعدة على الإنجاب، حيث أصبحت أبوظبي وجهة مرجعية للراغبين في الحصول على هذه الخدمات من مختلف أنحاء المنطقة؛ بفضل نجاحات كبيرة في عمليات التلقيح الاصطناعي التي بلغت نسبتها أكثر من 51%، وهي من أعلى المعدلات عالمياً. وقال الدكتور جورج بطرس استشاري أمراض النساء والخصوبة في مستشفى الكورنيش، إن هذه الطريقة هي شهادة على الالتزام المستمر بتمكين النساء عبر منحهن خيارات إنجابية أكبر عبر استجماع البويضات بالمنظار، مشيراً إلى الطفلة «لويس براون» التي وُلدت عن طريق التلقيح الاصطناعي باستخدام نفس التقنية للمرة الأولى في عام 1978 مما يثبت فعالية هذه الطريقة المستمرة في توفير خيارات الإنجاب. وقد أصبح تأخر الزواج والتخطيط للأسرة من الاتجاهات المتزايدة التي تجعل حفظ الخصوبة خياراً أساسياً للنساء اللواتي يرغبن في الحفاظ على مستقبلهن الإنجابي، وفي ظل هذه التغيرات الاجتماعية يوفر حفظ الخصوبة فرصة حياة للنساء اللاتي يواجهن تحديات طبية أو اجتماعية، مما يضمن إمكانية الإنجاب في وقت لاحق.

وقال إن مستشفى الكورنيش يواصل تركيزه على التقنيات الأقل تدخلاً ورعاية للمرضى، مما يعزز ريادته في مجال حفظ الخصوبة، كما يشجع النساء الراغبات في معرفة المزيد عن خياراتهن الإنجابية على استشارة الأطباء المتخصصين للحصول على إرشادات مخصصة.