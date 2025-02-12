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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كولومبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كولومبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
12 فبراير 2025 18:31

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، معالي لورا سارابيا وزيرة خارجية جمهورية كولومبيا.
وبحث سموه ومعالي لورا سارابيا آفاق التعاون الثاني بين البلدين وسبل تعزيزه في عدة مجالات ومنها التجارية والاستثمارية.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد بمعالي لورا سارابيا مشيداً بالعلاقات المتنامية والمتطورة بين البلدين.
وأشار سموه إلى حرص البلدين الصديقين على المضي قدماً في مسار تعزيز أطر التعاون والشراكة على مختلف الصعد بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.
حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

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المصدر: وام
كولومبيا
الإمارات
عبدالله بن زايد
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