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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية
12 فبراير 2025 18:35

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة كمال خرازي رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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المصدر: وام
إيران
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
عبدالله بن زايد
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