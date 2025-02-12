الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

عبدالله بن زايد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
12 فبراير 2025 19:10

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم معالي فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.
وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية الملحة لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للاجئين في مختلف أنحاء العالم.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي فيليبو غراندي مؤكدا خلال اللقاء التزام دولة الإمارات الثابت بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يسهم في تخفيف معاناة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
10 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»
القمة العالمية للحكومات 2025
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
الإمارات
الأمم المتحدة
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©