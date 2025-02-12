عبدالله بن زايد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم معالي فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية الملحة لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للاجئين في مختلف أنحاء العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي فيليبو غراندي مؤكدا خلال اللقاء التزام دولة الإمارات الثابت بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يسهم في تخفيف معاناة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.