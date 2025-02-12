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علوم الدار

مهرجان «فخر الوطن» يواصل فعالياته في جزيرة العلم بالشارقة

مهرجان «فخر الوطن» يواصل فعالياته في جزيرة العلم بالشارقة
13 فبراير 2025 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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يواصل مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول» فعالياته المُميزة في جزيرة العلم بإمارة الشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، احتفاءً بتفاني الأبطال الذين وقفوا في الصفوف الأمامية لخدمة الوطن.
يجمع هذا الحدث المُلهم العائلات وأفراد المجتمع معاً لتكريم العاملين في القطاع الصحي، والأمني، والخدمات الأساسية، الذين بذلوا جهوداً استثنائية لضمان سلامة المجتمع ورفاهيته. ويُقدّم المهرجان باقة متنوعة من التجارب التفاعلية التي تُسلّط الضوء على إنجازات أبطال خط الدفاع الأول من خلال معارض غامرة، وعروض حيّة، وجلسات قصصية مُلهمة. 
ويتضمّن المهرجان مجموعة من العروض الثقافية والفنية التي تعكس التراث الإماراتي الأصيل، وقيم الصمود والتكاتف والتعاطف.

الإمارات
جزيرة العلم
الشارقة
خط الدفاع الأول
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