الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح ينطلق 19 فبراير

جانب من فعاليات المؤتمر في النسخة الأولى (أرشيفية)
13 فبراير 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
10 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»

أعلن مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، وبالشراكة مع وزارة التسامح والتعايش، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، تحت شعار «تمكين الشباب من أجل مستقبل متسامح»، وذلك على مدار ثلاثة أيام، في الفترة ما بين 19 و21 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة، وبرعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش.
وقال الدكتور فراس حبال، رئيس المركز، نائب رئيس مجلس الأمناء: «يأتي تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح، تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز قيم التفاهم والتعايش بين مختلف الثقافات».
من جانبه، أوضح الدكتور فواز حبال، رئيس المؤتمر، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات، أن المؤتمر يأتي استجابة لرؤية القيادة في تمكين الشباب، وتعزيز هويتهم الوطنية لبناء مستقبل أكثر تسامحاً وانفتاحاً.
ويضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين العالميين، من بينهم: معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، ولورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وإيتيين بيرشتولد، وسفير جمهورية النمسا لدى الدولة، والشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات والخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للحوار بين الحضارات والتسامح، يؤكد الأهمية الجوهرية لهذه القيم في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه البشرية اليوم، مشدداً على أن تعزيز قيم الحوار والتسامح والأخوة الإنسانية هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

الإمارات
وزارة التسامح والتعايش
مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض
حوار الحضارات
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي "يلدغ" سم الأفاعي بعلاج مبتكر!
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©