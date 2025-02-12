3 تطعيمات للراغبين في أداء مناسك العمرة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت الجهات الصحية بالدولة، الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف أو كليهما، أو التواجد في مناطق العمرة والزيارة للعام 2025، بناءً على تعميم أصدرته وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أكدت أنه تم وضع هذه الاشتراطات والإرشادات الصحية، بما يتوافق مع التقييم المحدّث للمخاطر الصحية، ومستجدات الوضع الوبائي العالمي.

ودعت الجهات الصحية بالدولة، إلى اتباع الإرشادات الصحية حتى تكون عوناً لهم وحمايتهم عند أداء مناسك العمرة.

وتتضمن الاشتراطات الصحية، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، 3 أنواع من التطعيمات، بعضها إلزامي، وبعضها اختياري، ويكون الحصول عليها وفق ضوابط، وتضم هذه التطعيمات الحُمى الشوكية لجميع الراغبين في أداء العمرة من البالغين والأطفال من عُمر سنة أو أكبر، واللقاح المعتمد، هو اللقاح متعدد السكريات المقترن، أو اللقاح الرباعي متعدد السكريات، على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات.

ويمكن بدلاً من ذلك أخذ اللقاح الرباعي المقترن على ألا تقل الفترة منذ تلقي اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.

ويجب على الجهة الصحية التأكد من الحصول على اللقاح في الوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم، وتاريخ إعطائه بصورة واضحة في شهادة التطعيم، وفي حال عدم تحديد نوع اللقاح الرباعي في شهادة التحصين، فيتم اعتبار فترة سريان شهادة التطعيم ثلاث سنوات من تاريخ أخذ اللقاح.

ويعد لقاح فيروس كورونا (كوفيد- 19) ثاني هذه التطعيمات، ويوصى به لجميع الراغبين في أداء العمرة، وهو ما ينطبق على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ولفتت الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الحج السعودية، إلى وجود تطعيمات تتعلق ببعض الدول والجنسيات، منها التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع القادمين من الدول التي يسري فيها فيروس شلل الأطفال البري، أو فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح، بواقع جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.

كما يتم منح تطعيم شلل الأطفال، لجميع القادمين من الدول التي سجلت فيها نتائج إيجابية لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح لعينات بشرية، أو حالة شلل رخو حاد.

وفي هذه الحالة، يكون التطعيم عبارة عن جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل، وفي حال عدم توافر لقاح شلل الأطفال المعطل، يمكن قبول ما يثبت حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي المحتوي على النمط الثاني من الفيروس، ويشمل ذلك اللقاح الفموي الجديد للنمط الثاني.

وينطبق هذا الأمر على لقاح الحمى الصفراء، ويسري على جميع القادمين ممن هم أكبر من 9 أشهر من العمر من الدول والمناطق التي تسري فيها الحمى الصفراء، علماً بأن شهادة التطعيم للحمى الصفراء تصبح سارية بعد 10 أيام من تلقي اللقاح وتمتد صلاحيتها مدى الحياة.

وتشتمل الاشتراطات الصحية، توصيات ونصائح عامة لجميع القادمين لأداء العمرة أو الزيارة، من المصابين بأمراض مزمنة بالتأكد من اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية، وكمية كافية من الأدوية التي يتناولونها، وتكون هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية.

كما أوصت القادمين بتحديث تحصينهم ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف، وذلك بالإضافة للقاحات المذكورة سابقاً.

ونصحت الاشتراطات الصحية، أصحاب الأمراض المعدية التنفسية بالتقيد بغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المطهرات، خاصة بعد السعال والعطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات، وارتداء الكمامات أثناء تأدية المناسك وفي الأماكن المزدحمة.

كما يجب تجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض، وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية، بالإضافة إلى تجنب الاتصال المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر.