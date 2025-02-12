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علوم الدار

مكتوم بن محمد: الإمارات توفر منصة مثالية للشركات العالمية

مكتوم بن محمد خلال لقاء الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك (من المصدر)
13 فبراير 2025 01:18

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك.
وتمت خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، مناقشة مجمل أعمال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية وإدارة الطاقة والأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وآفاق تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في تلك المجالات، علاوة على تطلعات الشركة لأعمالها في المنطقة.
كما جرى استعراض رؤية الإمارات للمستقبل وسعيها لأن تكون في طليعة دول العالم في مجال البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، مع حرصها على بناء وتوثيق شراكات استراتيجية فعالة مع أهم المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة من أمثال «شنايدر إلكتريك»، بما يدعم الأهداف الطموحة للدولة في مجال تطوير البُنى التحتية وتنمية الصناعات الذكية، كذلك في مجال كفاءة الطاقة، وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ودولة الإمارات بصفة عامة، توفر منصة مثالية وبيئة داعمة للشركات العالمية تمكنها من تنمية أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها، سواء على مستوى المنطقة أو خارجها، لافتاً سموه إلى أن رؤية القيادة الرشيدة تركز على تحفيز الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة، سعياً لتأكيد مساهمة الدولة في قيادة التميز التكنولوجي العالمي، وتحقيق الريادة في مجال التحول الرقمي.

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