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علوم الدار

أسعد الشيباني: موقف الإمارات ثابت بدعم استقرار سوريا

أسعد الشيباني خلال لقاء رجال الأعمال (من المصدر)
13 فبراير 2025 01:18

دبي (الاتحاد)

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التقى معالي أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، عدداً من رجال الأعمال السوريين، ضمن طاولة مستديرة ناقشت الاستثمار في سوريا ومستقبلها الاقتصادي، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أمس في دبي، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار: «استشراف حكومات المستقبل».
وتناول اللقاء الذي حضره مجموعة من رجال الأعمال السوريين في مختلف المجالات، المسيرة الاقتصادية لسوريا والأولويات التنموية والتوجه القادم لسوريا، كما تمت مناقشة تشجيع الاستثمار في سوريا، في إطار الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد. وتطرق اللقاء إلى بعض الملفات الخاصة بالجمهورية العربية السورية مثل الصحة، والإعلام، والأمن، وغيرها، بالإضافة إلى حاجة البلاد إلى خبرات كوادرها الموجودين في مختلف أنحاء العالم.
وأعرب معاليه عن تقديره لموقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، لتلبية تطلعاته في الأمن والتنمية.
كما أشاد معاليه بالدور الحيوي للقمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الحكومات لمواجهة التحديات العالمية، كما يشارك معالي أسعد الشيباني اليوم في جلسة بعنوان: «حوار مع وزير خارجية سوريا»، ضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات.

أسعد حسن الشيباني
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