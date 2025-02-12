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علوم الدار

نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج للتعايش والتطور العالمي

نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج للتعايش والتطور العالمي
13 فبراير 2025 01:18

دبي (وام)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن التعايش بين مختلف الثقافات والأديان هو سمة أساسية تميز مجتمع دولة الإمارات، حيث يحتوي على أكثر من 200 جنسية تعيش معاً في سلام واحترام متبادل، مشيراً إلى أن الإمارات استمدت هذه القيمة من دينها الحنيف، مما ساعد في بناء دولة قوية ومتطورة قائمة على التسامح.
وأشار معاليه إلى أن هذا التعايش يسهم في استفادة المجتمع من التجارب العالمية، ويعزز من مكانة الإمارات كداعم لثقافة الاحترام، منوهاً بأهمية التشريعات التي وضعتها الدولة لحماية هذا النسيج المجتمعي المتنوع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الإماراتية واللغة العربية.
وأضاف معاليه: «إن الإمارات تعد من أكبر المستفيدين من التفاعل مع العالم، حيث إنها تسعى دائماً للاستفادة من تجارب الآخرين في شتى المجالات، ورغم التحديات تعتبر الإمارات نموذجاً حياً في كيفية التواصل بين الشعوب، وتعزيز العلاقات الإنسانية والاحترام المتبادل».
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن امتنانه للقيادة الحكيمة على دعمها المستمر ورؤيتها التي جعلت من الإمارات مركزاً عالمياً في العديد من المجالات، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى مثل القمة العالمية للحكومات التي تسهم في تعزيز التقدم والابتكار في العالم.

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التسامح والتعايش
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