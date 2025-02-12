الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ودَّعه حمدان بن محمد.. رئيس وزراء الكويت يغادر الدولة

حمدان بن محمد لدى وداع رئيس الوزراء الكويتي (من المصدر)
13 فبراير 2025 01:18

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
القمة العالمية للحكومات 2025
تابع التغطية كاملة

غادر البلاد، أمس، سموّ الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار دبي الدولي، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من المسؤولين.
وتأتي مغادرة سموّ رئيس الوزراء الكويتي في ختام زيارته إلى الدولة، حيث شارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، وقد ألقى سموّه كلمةً رئيسية في أول أيام القمة، التي عُقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وضمّت لفيفاً من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والوزراء والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

رئيس وزراء الكويت
الإمارات
رئيس الوزراء الكويتي
الكويت
مطار دبي
مطار دبي الدولي
حمدان بن محمد
حمدان بن محمد بن راشد
القمة العالمية للحكومات
قمة الحكومات
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©