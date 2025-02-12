محمد بن راشد يبحث مع رئيس سريلانكا التعاون المشترك ودور الحكومات في صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت في دبي أمس تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتختتم فعالياتها يوم غدٍ الخميس.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة فخامة أنورا كومارا ديساناياكي في أعمال القمة العالمية للحكومات، مثمّناً سموّه سعي جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية إلى توثيق تعاونها مع حكومات العالم، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل التنموي والإداري مع قادة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية الرئيسية في مختلف أنحاء العالم. وتناول اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سبل تطوير التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة على جميع الصُعد، مع التأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد الجهود بين حكومات العالم، من أجل صياغة حلول مبتكرة للتحديات التنموية والاقتصادية، وامتلاك القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعيهما المشترك إلى تطويرها في جميع المجالات.

كما أكد سموّه حرص دولة الإمارات على ترسيخ المستوى النوعي الذي بلغته الشراكة بين الدولتين في السنوات الماضية. من جانبه، ثمّن فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لتطوير القطاعات الحيوية في سريلانكا، مشيراً إلى النقلات النوعية التي شهدتها العلاقات بين الجانبين في الجوانب الاستثمارية والتجارية والسياحة.

وأشاد فخامته بالدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات في بناء شراكات دولية مثمرة، والارتقاء بجوانب العمل الحكومي على مستوى العالم، وتمكين أصحاب القرار من صياغة تصورات دقيقة لاستشراف التحديات واستكشاف الفرص.