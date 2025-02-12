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علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين
12 فبراير 2025 21:21

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق اليوم، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا والعمل المشترك لما فيه مصلحة شعبينا والسلام والأمن في المنطقة. سياسة الإمارات الثابتة دعم كل ما يحقق استقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العراق
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