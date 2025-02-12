رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق اليوم، العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق العلاقات الأخوية التاريخية بين بلدينا والعمل المشترك لما فيه مصلحة شعبينا والسلام والأمن في المنطقة. سياسة الإمارات الثابتة دعم كل ما يحقق استقرار العراق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار».