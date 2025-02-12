«مواجهة التحديات البيئية» في ندوة بالشارقة

الشارقة (وام)

نظمت جامعة الشارقة، ممثلة في قسم الكيمياء بكلية العلوم، ندوة علمية دولية تحت عنوان «نحو مياه ذات جودة» في نسختها الرابعة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم في مجالات الكيمياء والبيئة. وهدفت الندوة إلى تبادل المعرفة والخبرات، وعرض الأبحاث العلمية التي تركز على دور الكيمياء في تقديم حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز صحة المجتمع والبيئة.

وأكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أهمية البحث العلمي في معالجة القضايا المتعلقة باستدامة المياه والبيئة والطاقة، مشيداً بدور الجامعة وكلية العلوم في دعم هذه المجالات من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم، بجهود الكلية في دعم الأبحاث والابتكارات التي تساهم في إيجاد حلول مستدامة وصديقة للبيئة لموارد المياه، مؤكداً أن هذه الندوة تعد منصة علمية مهمة لمناقشة وتعزيز جودة المياه، التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والأمن الغذائي والزراعة.