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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الشارقة و«الشارقة للإعلام»

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الشارقة و«الشارقة للإعلام»
13 فبراير 2025 01:17

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، لدعم وتعزيز برنامج «ماجستير العلوم في الريادة الإعلامية والابتكار الرقمي»، الذي تم إطلاقه بالتعاون بين كل من جامعة الشارقة و«شمس» وجامعة برشلونة.
وقّع الاتفاقية، في مكتب سمو رئيس جامعة الشارقة، كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وراشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وتأتي الاتفاقية في إطار التزام جامعة الشارقة بتقديم تجربة تعليمية عالمية المستوى عبر تعاونها مع العديد من الجهات والمؤسسات المرموقة، وحرص مدينة الشارقة للإعلام على توفير بيئة داعمة للإعلاميين وروّاد الأعمال في المنطقة، ما يقدّم فرصةً فريدة للتخصص، ويسهم في إبراز دور «شمس» في دعم الإعلاميين وقادة المستقبل.

جامعة الشارقة
الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
مدينة الشارقة للإعلام
سلطان بن أحمد القاسمي
نائب حاكم الشارقة
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