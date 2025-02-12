عبد الرحمن العويس: المجلس الوطني محطة بارزة في مسيرة تقدم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس الوطني الاتحادي يمثّل محطة بارزة في مسيرة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطن وتفعيل المشاركة في صنع القرارات الوطنية. حيث شكّل المجلس الوطني الاتحادي -منذ تأسيسه في عام 1972م- صفحةً مضيئةً في مسيرة دولتنا، فعاصر التأسيس وواكب التمكين مترجماً رؤى الآباء المؤسسين، ولبى تطلعات شعب الاتحاد، ورسّخ معاني الانتماء والتلاحم بين شعب الاتحاد والقيادة.

وقال معاليه في تصريحٍ له بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الوطني الاتحادي: «في ظل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، يواصل المجلس الوطني الاتحادي -في ذكرى تأسيسه الثالثة والخمسين- كتابة فصولٍ مشرقة في مسيرة العمل البرلماني، لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين وتلبية طموحاتهم».