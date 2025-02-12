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علوم الدار

شراكة بين حكومتي الإمارات وإقليم كردستان العراق

محمد القرقاوي ومسرور بارزاني خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
13 فبراير 2025 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق عن شراكة دولية جديدة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وقد وقع الاتفاقية معالي مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.
تركز الاتفاقية على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في القطاع الحكومي، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين والاستفادة من النماذج التطويرية الناجحة وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.

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