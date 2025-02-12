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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الرواندي

سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الرواندي
12 فبراير 2025 22:19

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي الدكتور فنسنت بيروتا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي.
تناول اللقاء التنامي الإيجابي للتعاون الثنائي في القطاعات المتنوعة، انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين الصديقين على الارتقاء بها إلى آفاقٍ أوسع.
وتطرق الجانبان إلى الدور الحيوي للقمة في إبراز أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز السياسات الحكومية، وتطوير منظومات الأداء في العمل الحكومي على المستوى العالمي، بما يعود بالرخاء والازدهار على أجيال الحاضر والمستقبل.

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المصدر: وام
سيف بن زايد
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