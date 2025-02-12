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علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي وزيرة العدل والأمن العام النرويجية

سيف بن زايد يلتقي وزيرة العدل والأمن العام النرويجية
12 فبراير 2025 22:37

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي أستري آس هانسن، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي.
واستعرض سموه ومعالي الوزيرة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها لآفاق جديدة من التعاون الشامل والمستدام في مختلف المجالات.
وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم مساعي السلام، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتطرقا إلى أوجه تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية والقانونية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في مجتمعاتٍ أكثر أمناً وأماناً.

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المصدر: وام
سيف بن زايد
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