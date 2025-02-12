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علوم الدار

سيف بن زايد يلقي كلمة رئيسية في ختام القمة العالمية للحكومات غداً

سيف بن زايد يلقي كلمة رئيسية في ختام القمة العالمية للحكومات غداً
12 فبراير 2025 23:19

يشارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية غداً في جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2025.
ويلقي سموه كلمة ملهمة خلال جلسة رئيسية بالقمة التي تعد منصة عالمية تجمع صناع القرار والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة تطورات المستقبل وأثرها على الحكومات وسبل تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات المستقبلية. كان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد شارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 في جلسة رئيسية بعنوان: «مسيرة الأجداد.. ومسؤولية الأجيال»، أكد فيها سموه أن دولة الإمارات قدّمت للعالم نموذجاً للدولة الفتية المتحضرة، راسخة الجذور، ذات الإسهامات العالمية واسعة التأثير، لتصبح اليوم عنواناً للتميز والريادة.

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المصدر: وام
سيف بن زايد
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