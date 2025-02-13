الجمعة 14 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025

انطلاق أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025
13 فبراير 2025 09:40

تواصل القمة العالمية للحكومات 2025 أعمال يومها الثالث في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. 

 

وتشهد القمة في يومها الثالث والختامي، الذي انطلق اليوم، عدداً من الكلمات الرئيسية لرؤساء دول وحكومات، منها كلمة لفخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكلمة لفخامة خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وحوار مع معالي محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكلمة رئيسية لمعالي بيدرو أليانا رودريغيز نائب رئيس جمهورية باراغواي، وكلمة رئيسية للسيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس حرم الرئيس الفلبيني. 

 

كما يشهد اليوم الثالث من القمة "انعقاد منتدى التغير المناخي"، الذي يعتبر مساحة تعاونية تجمع العلماء وصناع السياسات والمبتكرين والمتخصصين لمعالجة التحديات الملحة التي يحملها تحدي تغير المناخ. 

 

كما يعقد خلال اليوم الثالث من القمة "المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية" ، الذي يركز على ضرورة تنظيم السياسات وتعزيز الابتكار.

 

أخبار ذات صلة
برؤى وتوجيهات رئيس الدولة ومحمد بن راشد.. تنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات فبراير 2026
«المضمار الأصفر» يحتضن «جبل علي مايل» و«بطولة السرعة»
القمة العالمية للحكومات 2025
تابع التغطية كاملة

ويشهد اليوم الثالث تنظيم منتدى الصحة العالمي في نسخته الخامسة والذي ينظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويسلط الضوء على أولويات الصحة العالمية، وضرورة تبني الابتكار في مختلف مجالات الصحة.

 

وتستشرف القمة العالمية للحكومات 2025 التحولات الكبرى التي يشهدها العالم وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا ، وتدعم القمة من خلال حواراتها الجامعة صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم بما يهدف إلى تسريع التنمية والازدهار في مختلف الدول والمجتمعات.

 

 

المصدر: وام
القمة العالمية للحكومات
دبي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
علوم الدار
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
اليوم 20:55
زيلينسكي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الأخبار العالمية
زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين
اليوم 21:04
توتنهام يحصل على «جرعة معنوية» قبل لقاء مانشستر يونايتد
الرياضة
توتنهام يحصل على «جرعة معنوية» قبل لقاء مانشستر يونايتد
اليوم 20:53
مدرب أرسنال يتحدث عن «الحدث المنتظر»!
الرياضة
مدرب أرسنال يتحدث عن «الحدث المنتظر»!
اليوم 20:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©