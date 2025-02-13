إعلان مشروع "دبي لوب" للتنقل السلس بالشراكة مع ماسك

كشف معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإيلون ماسك خلال فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2025 عن إطلاق مشروع "دبي لوب".





وقال معالي عمر سلطان العلماء: "اليوم نعلن عن المشروع المشترك لدبي لوب، وهو مشروع سيغطي أكثر المناطق المكتظة في دبي ليتمكن الناس من الانتقال من نقطة إلى نقطة بشكل سلس".



وعلق إيلون ماسك على مشروع دبي لوب "أتمنى أن يغير "دبي لوب" حياة الناس والسكان وسيبدو في المستقبل الحل المثالي وسيربط مناطق المدينة بسرعة وسيكون تجربة رائعة ومشوقة ".



