"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا

أطلق وفد هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة برئاسة الأمين العام الدكتور خالد الخاجة، اليوم، 80 مشروعاً خيرياً في موريتانيا بإجمالي 13 مليون درهم.

جاء خلال زيارة ميدانية لوفد الهيئة إلى عدد من القرى في موريتانيا، وذلك ضمن تحضيرات حملة رمضان "مما تحبون" 2025، والّتي تسعى إلى تقديم مساعدات واسعة النطاق للفئات الأشد حاجة.

وأكَّد الدكتور خالد الخاجة، أنَّ هذه الزيارة تعكس التزام الهيئة العميق بمواصلة تقديم الدعم الإنساني للقرى النائية، مشيراً إلى أنَّ المشاريع الّتي تُنفذها الهيئة شملت ، الطرود الغذائية، وتوزيع مياه الشرب، وكفالة الأيتام، وتحسين الخدمات الصحيّة، ودعم العملية التعليميّة، وبناء المساجد، وزكاة المال، وغيرها من المشاريع.

وأضاف أنَّ الهيئة تحرص دائماً على أن تصل المساعدات إلى مستحقيها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال خطط مدروسة تضمن تحقيق أثر مستدام، ومشاريع تنمويّة تُعزز الاعتماد على الذات وتُحسن الظروف المعيشية للأفراد والأسر المحتاجة والفقيرة.

وتوجه الخاجة بالشكر والامتنان لكل الداعمين والشركاء الذين يساهمون في إنجاح مسيرة الهيئة، مؤكداً أن العمل الخيري مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف أنحاء العالم.