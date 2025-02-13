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علوم الدار

في "قمة الحكومات".. البحرين تطلق دليل "شبكة الأمل" لتمكين الشباب

في "قمة الحكومات".. البحرين تطلق دليل "شبكة الأمل" لتمكين الشباب
13 فبراير 2025 14:30

أعلنت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين إطلاق دليل "شبكة الأمل" لأفضل الممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب، وذلك خلال مؤتمر صحفي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي عقدت بدبي على مدار ثلاثة أيام واختتمت فعالياتها اليوم.
حضر إطلاق الدليل كل من معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، وسعادة الشيخة دينا آل خليفة، وسعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، رئيس جهاز الخدمة المدنية بالبحرين، وخالد إبراهيم الحميدان، محافظ البنك المركزي البحريني، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي، ومحمد مصلح، مستشار فني لوزير الريادة والتمكين بفلسطين، والدكتور إبراهيم شخانبة، مساعد الأمين العام لوزارة الشباب لشؤون المحافظات والمدن الشبابية في الأردن.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين أن الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" التي أطلقتها مملكة البحرين في شهر نوفمبر من العام الماضي تعتبر إحدى المبادرات البارزة التي تطلقها المملكة على المستوى الدولي وتجمع الدول المؤمنة بأهمية وقوة زراعة الأمل في نفوس الشباب، مؤكدة أن هذه المبادرة التي تتوافق مع توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين تعكس التزام المملكة بدورها الدولي في تمكين الشباب واستدامة تأصيل دور المملكة الفاعل في دعم الشؤون الشبابية وتعزيز التعاون الدولي لتوفير بيئة مثالية لتمكين الشباب.
وأشارت إلى مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإطلاق "شبكة الأمل" باعتبارها أداة قوية لفتح آفاق جديدة أمام صناع القرار في مجال تمكين الشباب، كما تعكس هذه المبادرة التزام سموه امام المجتمع الدولي بتعزيز العمل الشبابي المشترك.
وقالت إن إطلاق دليل شبكة الأمل لأفضل الممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب يعتبر خطوة رئيسية نحو تعزيز الجهود العالمية وتأكيدًا على أهمية الشبكة الداعمة لتمكين الشباب، وذلك من خلال رصد حلول عملية مبنية على تجارب ناجحة وتسليط الضوء عليها.

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وأكدت أهمية الانضمام إلى "شبكة الأمل" لأنها منصة فريدة للحكومات والمؤسسات لتنسيق الجهود وتعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية، معربة عن فخرهم في مملكة البحرين بمواصلة دعم هذه المبادرات التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي مستدام في الوسط الشبابي العالمي وقالت إنه تم من خلال الدليل تسليط الضوء على 28 ممارسة شبابية ناجحة من 13 دولة من الدول الأعضاء.
وجددت دعوة مملكة البحرين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الشبابي للانضمام إلى "شبكة الأمل" التي وصفتها بأنها مبادرة بحرينية المنشأ عالمية الأثر وجدت لتعزيز التعاون الدولي تجاه الشباب.
من جانبه قال معالي الدكتور سلطان النيادي إن تمكين الشباب لا يقتصر على توفير الفرص فحسب، بل يتطلب تبادلاً للمعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات لضمان استدامة هذا التمكين، وهذه الخطوة الطيبة المعنية بإطلاق الدليل تتيح للحكومات وصناع القرار أدوات عملية لدعم الشباب وتحفيزهم للمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم وتفتح مزيداً من الآفاق الدولية لتبادل الخبرات وبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً واستدامة.

المصدر: وام
تمكين الشباب
البحرين
الشباب العربي
القمة العالمية للحكومات
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