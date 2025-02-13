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علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الأشغال العامة

حاكم الشارقة
13 فبراير 2025 14:33

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.

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نص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الأشغال العامة المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق مع اختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
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