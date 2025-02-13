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علوم الدار

حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن راشد دبي تعيد صياغة مستقبل التنقل

حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن راشد دبي تعيد صياغة مستقبل التنقل
13 فبراير 2025 15:00

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" ،تعيد صياغة مستقبل التنقل من خلال مشاريع نوعية رائدة فوق الأرض وتحت سطحها من أجل تقديم نموذج رائد لمدن المستقبل ولمنظومة نقل حضري متقدمة ومستدامة من أجل ريادتنا العالمية.

وأعلن سموه ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، عن شراكة جديدة لتنفيذ "دبي لوب" مع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة بورنج كومباني الأميركية لدراسة تنفيذ المشروع بطول 17 كيلومتراً، والذي يضم 11 محطة، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، نعلن اليوم عن شراكة جديدة لتنفيذ "دبي لوب" مع توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة بورنج كومباني الأمريكية لدراسة تنفيذ المشروع بطول 17 كيلومتراً، والذي يضم 11 محطة، وتقدر طاقته الاستيعابية بأكثر من 20 ألف راكب في الساعة … فخورون بمستوى التعاون والعلاقات التي تربط دبي مع الشركات الرائدة عالمياً، وهذا المشروع يعكس رسالة واحدة .. دبي بقيادة محمد بن راشد، تعيد صياغة مستقبل التنقل من خلال مشاريع نوعية رائدة فوق الأرض وتحت سطحها من أجل تقديم نموذج رائد لمدن المستقبل ولمنظومة نقل حضري متقدمة ومستدامة من أجل ريادتنا العالمية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
التنقل
دبي
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