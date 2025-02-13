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علوم الدار

"قمة الحكومات".. "روبلوكس" تعلن توفير الدعم باللغة العربية عبر حزمة برمجياتها

"قمة الحكومات".. "روبلوكس" تعلن توفير الدعم باللغة العربية عبر حزمة برمجياتها
13 فبراير 2025 15:32

أعلنت منصة ألعاب الفيديو والإبداع التفاعلية "روبلوكس" عن إضافة الدعم باللغة العربية عبر كامل حزمة برمجياتها وذلك لجميع المستخدمين حول العالم على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي "أندرويد" وiOS، بالإضافة إلى أجهزة الألعاب PlayStation و Xbox.

جاء ذلك خلال حوار أجراه ديفيد بازوكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة "روبلوكس"، ضمن مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 .
وقال بازوكي إن رسالتنا تتمثل في ربط ملايين الأفراد حول العالم ببيئة إيجابية تعزز الإبداع والتواصل، ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تكون منصتنا متاحة للجميع، ومع التوسع المستمر لمجتمعنا في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، يسعدنا أن نعلن عن دعم اللغة العربية لكامل حزمة برمجياتنا على منصة "روبلكس"، ما يتيح للملايين من الناطقين بالعربية في مختلف أنحاء العالم الوصول إلى ميزات المنصة والاستمتاع بتجربة غامرة عبر جميع الأجهزة. 
ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لمنصة "روبلكس" 88.9 مليون مستخدم حول العالم، وهي منصة تفاعلية تجمع الأفراد للاستمتاع باللعب والإبداع والاستكشاف والتعلم من خلال ملايين التجارب الافتراضية والألعاب الغامرة، التي يصممها مجتمع عالمي من المبدعين وتهدف الشركة لابتكار أسلوب تواصل جديد بين الأشخاص في عالم آمن وإيجابي. 
ويعكس ذلك النمو المتزايد لشعبية "روبلكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت اللغة العربية واحدة من 16 لغة تدعمها المنصة. 
ويشمل دعم اللغة العربية توفير أدوات الترجمة التلقائية، التي تتيح للمبدعين تصميم الألعاب والتجارب الغامرة وتقديمها بأي من اللغات الـ 16 المتاحة على المنصة، بما في ذلك العربية، دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي على عملية الترجمة. 
كما تتوفر تقنية تصنيف الدردشة النصية باللغة العربية، والتي تعمل على كشف الكلمات والعبارات غير الملائمة وحظرها.

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وتعد هذه التقنية واحدة من العديد من الأدوات التي تعتمدها "روبلكس" لدعم الإشراف البشري وتعزيز الالتزام بمعايير مجتمع المنصة، بما ينسجم مع نهجها الهادف إلى توفير بيئة آمنة تلقائياً.

المصدر: وام
اللغة العربية
القمة العالمية للحكومات
الألعاب الإلكترونية
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