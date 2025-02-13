طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ستاربكس

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، براين نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس.

بحث اللقاء، توسيع آفاق التعاون في مجال الابتكارات التكنولوجية وتوظيف التقنيات المتقدمة التي تدعم ازدهار قطاع الأعمال واستدامته.

وقال سموه عبر منصة «إكس»:"التقيت براين نيكول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، وناقشنا توسيع آفاق التعاون في مجال الابتكارات التكنولوجية وتوظيف التقنيات المتقدمة التي تدعم ازدهار قطاع الأعمال واستدامته".