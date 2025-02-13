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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي المديرة العامة لـ«اليونيسكو» على هامش القمة العالمية للحكومات

عبدالله بن زايد يلتقي المديرة العامة لـ«اليونيسكو» على هامش القمة العالمية للحكومات
13 فبراير 2025 18:15

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

ورحب سموه بأودري أزولاي، وبحثا خلال اللقاء التعاون المثمر والبنّاء بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، ومبادراتها ومشاريعها المتنوعة التي تستهدف حماية التراث، وصون الموروث الثقافي والحضاري العالمي، ونقله للأجيال القادمة.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن علاقات التعاون بين دولة الإمارات و«اليونيسكو»، راسخة ومستدامة، وتستهدف صون التراث الثقافي والحضاري العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، بما يسهم نشر قيم السلام والتسامح والأخوة الإنسانية في العالم.

وأشاد سموه بجهود معالي أودري أزولاي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، مؤكداً أن مشاريع ومبادرات «اليونيسكو» تسهم في بناء جسور من التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة.
حضر اللقاء، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، والسفير علي الحاج آل علي، المندوب الدائم للدولة لدى اليونيسكو.

 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أودري أزولاي
اليونسكو
القمة العالمية للحكومات
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