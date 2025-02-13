القمة العالمية للحكومات.. رئيس "علي بابا": تطور الذكاء الاصطناعي مذهل

كشف جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة "علي بابا"، أنه قرر منذ 3 أعوام التنحي تدريجياً عن الرئاسة التنفيذية للمجموعة، وتسليم منصب الرئيس التنفيذي إلى شاب يصغره بنحو 12 عاماً، مشدداً على أنه من الضروري أن يكون لدى القائد القدرة على التعامل مع أشخاص أكثر ذكاءً منه، خاصةً وأن شركته قد تتوسع وتفوق قدراته، لذلك يجب التعامل مع الأذكى للاستمرار في النجاح.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "البقاء للأذكى.. كيف يشكل الابتكار مستقبلنا"، أدارها جيفري كاتزنبيرغ، الشريك المؤسس في WndrCo، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.

حول البدايات في "علي بابا"، قال جوزيف تساي: "كان ابتكارنا الرئيس مرتكزاً على الانتقال إلى الدفع الرقمي (e-pay). اليوم، أصبحنا نحقق أرباحا كثيرة، ونركّز على الحوسبة السحابية.. بالنسبة لي كانت فرصة للمشاركة والتعرف على كيفية عمل الشركة في مجال مشوّق مثل الإنترنت، إذ كان عمري حينها 35 عاماً، لكن اليوم بعد مرور 25 عاماً كبرت الشركة وتوسعت جداً حتى تجاوز رأسمالها 230 مليار دولار".

وتحدث رئيس مجلس إدارة "علي بابا" عما وصفه بطريقة النجاح رغم أن 99% من الشركات الناشئة تواجه الفشل، وقال: "أعتقد أن عنوان الجلسة يعبر عن النجاح والنجاة، وهما مساران متلازمان جنباً إلى جنب، وحين بدأنا لم يكن لدينا رأسمال كبير. لكن سعينا للنجاة وتجاوز الفشل حتى انطلقنا بنجاح واستمرارية وأقول للجميع: مادام لديكم عمرٌ؛ فلديكم فرصة للابتكار".

وأضاف أنه "بالنسبة لتاريخ علي بابا، لم نحقق النجاح باستحواذات، لكن بشركة نمت بين الأعمال، وبعد ذلك بين المستهلكين، ثم عملنا على تطوير تحقيق الأرباح عبر الاعتماد على الدفع الرقمي. واليوم، نحقق أرباحاً كثيرة ونعتمد على تقنيات الحوسبة السحابية".

وقال جوزيف تساي "الأمر المشوق بالنسبة لي حالياً هو الذكاء الاصطناعي، إذ تثير تطبيقاته اندهاشي من التطورات المتسارعة والمتلاحقة. وبالنسبة لسباق الذكاء الاصطناعي، أعتقد أن إجابة الأمس تختلف عن اليوم، فالكل في سباق محتدم والنموذج الذي سيُطلق سيكون الأفضل، لكن بعدها سيطلق شخصٌ آخر نموذجاً أفضل وهكذا".

وأضاف تساي أن هناك مشاكل كثيرة بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى إيجاد حلول لها، حتى يصبح لها أثر اقتصادي.

وحول استثماره في المجال الرياضي، قال تساي إنه لعب رياضة كرة القدم الأميركية. وبخلاف الكثير من رواد الأعمال، كان رياضياً أولاً ثم أصبح يعمل في شركات تكنولوجية. وقال "في عام 2017، جاءتني الفرصة للاستثمار الرياضي، فقررت امتلاك فريق لكرة السلة في دوري NBA للمحترفين. والآن، أشعر بالسعادة لأن قيمة هذا الاستثمار ارتفعت".