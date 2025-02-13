القمة العالمية للحكومات.. عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المولدوفي يبحثان تعزيز العلاقات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطرق إلى أهمية القمة العالمية للحكومات بدبي في توفير رؤية استشرافية لمستقبل العمل الحكومي في العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ميهاي بوبشوي، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مولدوفا في المجالات كافة التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتدعم رؤيتيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سموه ومعالي ميهاي بوبشوي، خلال اللقاء، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسالم أحمد سالم الكعبي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية مولدوفا.