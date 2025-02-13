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علوم الدار

فلكياً.. غرة رمضان أول مارس

فلكياً.. غرة رمضان أول مارس
14 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (وام)

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أعلن مركز الفلك الدولي، أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم الجمعة 28 فبراير الجاري.
وأكد المركز، في بيان له أمس، أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، بينما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال في العالم الإسلامي يوم الجمعة 28 فبراير ممكنة، ولكن نظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس، وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء شهر رمضان في اليوم التالي، ليكون يوم السبت، الأول من مارس المقبل، هو غرة شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى الحسابات السطحية للهلال في بعض المدن العربية والعالمية يوم الجمعة 28 فبراير، منها أبوظبي، حيث يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و37 دقيقة، ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب.

غرة رمضان
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