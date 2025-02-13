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علوم الدار

محمد بن راشد يثمّن جهود سفراء الإمارات في ترسيخ مكانة الدولة

محمد بن راشد يثمّن جهود سفراء الإمارات في ترسيخ مكانة الدولة
13 فبراير 2025 20:49

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عدداً من سفراء دولة الإمارات وممثلي بعثاتها التمثيلية في الخارج.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي عُقدت في دبي على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» واختتمت فعالياتها اليوم «الخميس».

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القمة العالمية للحكومات 2025
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وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، جهود السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، وترسيخ مكانة الدولة المتميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، داعياً سموه إياهم إلى مواصلة العمل على نقل رسالة الإمارات الحضارية الداعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والرخاء لجميع شعوب العالم.

المصدر: وام
محمد بن راشد
سفراء الإمارات
القمة العالمية للحكومات
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