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علوم الدار

«أبوظبي للتنقل» يحصل على شهادة الآيزو في إدارة السلامة المرورية

خلال تسلم شهادة الأيزو (من المصدر)
14 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار جهوده المكثفة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي، وسعيه الدؤوب للارتقاء بخدماته بما يتوافق مع المعايير العالمية، أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن حصوله على شهادة الآيزو ISO39001:2012 في إدارة السلامة المرورية، ما يبرز دور أبوظبي للتنقل الفعال في تحقيق مجتمع مروري آمن ومستدام، يتماشى مع أهداف إمارة أبوظبي في تعزيز السلامة والابتكار في قطاع النقل.
وقال المهندس عبد الله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة: «إن هذا الإنجاز ما هو إلّا ثمرة العمل الجاد والتخطيط المنظم الذي بذلته فرق العمل لدينا، والتي تعمل بشكل مستمر على تحسين آليات السلامة المرورية، من خلال تبني التقنيات المتطورة في أنظمة النقل. فنحن نسعى دائماً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة مرورية آمنة لمستخدمي الطرق في أبوظبي». وأضاف قائلاً: «إن هذه الشهادة تشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام نقل مستدام وآمن يخدم المجتمع، ويسهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي».

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