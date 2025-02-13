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«تريندز» شريك معرفي في «آيدكس» و«نافدكس» والدفاع الدولي

«تريندز» شريك معرفي في «آيدكس» و«نافدكس» والدفاع الدولي
14 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)
بصفته شريكاً معرفياً، يسهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرضي «آيدكس»، و«نافدكس» 2025 ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، وبالتعاون مع مجلس التوازن.
وتقام الفعاليات، خلال الفترة من16 إلى 21 فبراير 2025 في قصر الإمارات، ومركز أدنيك بأبوظبي، حيث يسهم «تريندز» في تعزيز البُعد المعرفي للمؤتمر والمعرضين، من خلال تقديم رؤى واستشارات حول القضايا المطروحة.

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وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن هذه الشراكة تعكس التزام المركز بتعزيز الحوارات الاستراتيجية، وتقديم أحدث الرؤى حول القضايا البحثية والمعرفية ذات الصلة.
وقال، إن شراكة «تريندز» في «آيدكس»، و«نافدكس» 2025 المعرفية تجسد التزامه بدعم النقاشات المستنيرة وتقديم تحليلات معمقة.
وأوضح الدكتور محمد العلي أن المركز يسعى من خلال مساهمته شريكاً معرفياً في مؤتمر الدفاع الدولي، إلى تعميق النقاشات والارتقاء بها لضمان فهم أعمق للقضايا المطروحة، ما يعزز الاستقرار العالمي.
وقال عبد الله الحمادي، رئيس قطاع الاستشارات في مركز «تريندز»، إن المركز يهدف، من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز الأساس المعرفي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي.

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معرض آيدكس
نافدكس
معرض نافدكس
معرض الدفاع البحري نافدكس
معرض الدفاع الدولي
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معرض ومؤتمر الدفاع الدولي
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محمد العلي
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