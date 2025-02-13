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أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يطلق «جائزة الابتكار»

أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يطلق «جائزة الابتكار»
14 فبراير 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عن إطلاق «جائزة الابتكار»، وهي مبادرة تهدف للاحتفاء بالإسهامات الرائدة في مجال الرعاية الصحية. تعزّز هذه الجائزة روح الابتكار والتعاون، وتحتفي بالأفراد والمؤسسات، الذين يقودون جهود التطوير ويساهمون في بناء ثقافة التميز والارتقاء بمستقبل قطاع الرعاية الصحية. سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل خاص ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، وباب المشاركة مفتوح حتى يوم 12 مارس 2025، عبر الموقع الرسمي لأسبوع أبوظبي العالمي للصحة. 
تُكرّم هذه الجائزة، التي تشرف عليها دائرة الصحة - أبوظبي، المبدعين والمبتكرين الذين يقدمون حلولاً رائدة للتحديات الأبرز في قطاع الرعاية الصحية. تُلهم هذه الجائزة وتحفّز المزيد من التقدم من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي تُسهم قي تحسين تجربة المرضى، وتعزيز فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها. سيحظى الفائزون بتقدير دولي، وسيحصل كل منهم على جائزة مالية محددة لكل فئة.

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وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تجسّد جائزة الابتكار قي أسبوع أبوظبي العالمي للصحة التزام الإمارة بتشجيع ثقافة الابتكار المسؤول وتعزيز أطر التعاون العالمي في مجال الرعاية الصحية».
تشمل الجائزة أربع فئات: الابتكار الفردي، والمؤسسات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
باب التقديم مفتوح أمام المبتكرين، ومقدمي الرعاية الصحية، والمؤسسات البحثية من مختلف أنحاء العالم. يشترط في المشاركات أن تُقدم حلولاً لمعالجة التحديات الرئيسة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على عناصر الابتكار والتأثير وقابلية التوسع والاستدامة.
وينبغي أن تندرج الحلول ضمن أحد المجالات الثلاثة التالية: الرعاية الصحية الرقمية والابتكارات في مجالات الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الطبية والتشخيصية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قد تم تطويرها أو تحسينها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن تكون مدعومة بأدلة تبرهن على فعاليتها.

جائزة الابتكار
أبوظبي
الإمارات
جائزة الابتكار للصحة
نورة الغيثي
الرعاية الصحية
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
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