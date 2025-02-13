رئيس مجلس الأمن السيبراني يفتتح فعاليات «إجنايت أون تور أبوظبي»

دبي (الاتحاد)

يفتتح الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، فعاليات «إجنايت أون تور أبوظبي» (Ignite on Tour Abu Dhabi) يوم الثلاثاء 18 فبراير في قصر الإمارات ماندارين أورينتال، الحدث الذي سيشهد مشاركة أكثر من 250 مختصاً وصانع قرار ومسؤول تنفيذي في مجال الأمن الإلكتروني، والذين سيشاركون في حضور جلسات رئيسية، وعروض تقديمية، وعروض تجريبية للتكنولوجيا، وجلسات حوارية، وسيستعرضون قصص نجاح العملاء في مجالات تشمل التعامل مع مستويات التعقيد، والتهديدات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، وأثر القوانين الجديدة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن للحكومات.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «يتمتع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بإمكانيات كبيرة في مجال التحول الرقمي، ولكنهما ينطويان كذلك على الكثير من المخاطر التي يجب معالجتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منهما. ويتعين علينا اليوم دعم المؤسسات لكي توظف التقدم التقني وتقوم بتخفيف حدة المخاطر المرتبطة به، ما يتيح دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومواصلة التنويع والازدهار الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار».

وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني ملتزم بدعم هذه الجهود من خلال نشر أحدث التقنيات والمعايير الوقائية لحماية البنى التحتية الرقمية ضد التهديدات المتطورة، مشيراً إلى الموافقة الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي سيكون لها دور فعّال في التخفيف من تأثير تطورات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتزامن مع مواصلة نشره.

من جهته قال جوردي بوتيفول، نائب الرئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة لدى بالو ألتو نتوركس: ستقوم بالو ألتو نتوركس خلال «إجنايت أون تور أبوظبي» بتسليط الضوء على الكيفية التي يمكن للمؤسسات من خلالها تعزيز الأمن وتسهيل التوسع والتحول الرقمي ».