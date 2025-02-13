الإمارات تبدأ صيانة شبكات الصرف الصحي المتضررة في خان يونس

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

ووضعت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، بالتعاون مع بلدية خان يونس حجر الأساس لمشروع صيانة شبكات الصرف الصحي المتضررة في المدينة.

وفي وقت سابق، بدأت عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية خان يونس، لإعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة، لتمكين البلدية من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، للتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى توفير المياه لكل المناطق من خلال المشاريع الإنسانية، خصوصاً المناطق المُكتظة التي تحوي أعداداً كبيرة من النازحين، الذين وصل عددهم إلى 900 ألف نسمة في مدينة خان يونس، حيث يستهدف التمويل للبلدية إصلاح الخطوط وضخ المياه لهم، بالإضافة لحملة توزيع المياه والصهاريج التي تتوجه لمختلف مراكز الإيواء التي وصل عدد المستفيدين منها إلى 70 ألف مُستفيد وما زالت مُستمرة.

يُذكر أن مدينة خان يونس تُعاني من شُح المياه، بعد تدمير 25 بئراً بشكل كلي و12 بئراً بشكل جزئي خلال فترة اجتياح المدينة، وبلغت نسبة الأضرار في الشبكات الرئيسية 70%، مما يشكل عائقاً أمام توفير المياه لآلاف العائلات الفلسطينية في خان يونس، في وقت تزداد فيه احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض.