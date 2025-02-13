الجمعة 14 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"قمة الحكومات".. حمدان بن محمد يشهد تخريج منتسبي برامج قيادات وبناء قدرات عربية وعالمية

"قمة الحكومات".. حمدان بن محمد يشهد تخريج منتسبي برامج قيادات وبناء قدرات عربية وعالمية
13 فبراير 2025 22:35

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تخريج منتسبي 3 من برامج القيادات وبناء القدرات العربية والدولية التي تنظّمها دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع دول ومنظمات دولية ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي.
شملت البرامج، التي تم تخريجها مع اختتام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، الدفعة الثانية لبرنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي تم إطلاقه بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، والذي ضم 40 من نخبة القيادات الحكومية العربية الشابة في 20 دولة.
كما تم تخريج الدفعة الأولى للبرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، الذي تم إطلاقه بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي ومجلس الأمن السيبراني، والذي ضم 29 من نخبة القيادات الأمن السيبراني في مختلف مناطق العالم.
كذلك، شهد سموّه تخريج الدفعة الأولى لبرنامج سفراء المسرعات الدولية الذي نظم بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، وضم 14 منتسباً من الدول الأعضاء في المنظمة.
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات شهدت في دورة عام 2018 إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، في مبادرة هادفة لتعزيز الشراكات الدولية من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة الحكومية، بما يسهم في تمكين الحكومات وتعزيز قدراتها وتأهيل قياداتها لمتطلبات المستقبل. وقد تمكن البرنامج، منذ إطلاقه، من بناء شراكات وثيقة مع حكومات 45 دولة حول العالم، و6 منظمات عربية ودولية، وأسهم في ترسيخ رؤية دولة الإمارات للعلاقات الدولية المبنية على التعاون والشراكة البنّاءة في صناعة المستقبل.

أخبار ذات صلة
حمدان وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن الشيخ مجرن
برؤى وتوجيهات رئيس الدولة ومحمد بن راشد.. تنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات فبراير 2026
القمة العالمية للحكومات 2025
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
تخريج دفعة
قيادات عربية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
علوم الدار
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
اليوم 20:55
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
الرياضة
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
اليوم 21:11
بني ياس يكسب عجمان
الرياضة
بني ياس يكسب عجمان
اليوم 21:09
زيلينسكي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الأخبار العالمية
زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©