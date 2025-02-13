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علوم الدار

سيف بن زايد: تحفيز الحلول الإبداعية لتطوير مستقبل الأداء الحكومي

سيف بن زايد في حديث مع مسرور بارزاني خلال اللقاء (وام)
14 فبراير 2025 01:06

دبي (وام)

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي.
وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإقليم كردستان العراق، خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني.
كما تمت مناقشة أهمية القمة العالمية للحكومات، التي تعد منصة مهمة لمشاركة قادة العالم وحكوماته في مناقشة القضايا التي تهم السكان، وتحظى باهتمام شعوب المنطقة والعالم.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»، أمس: «سعدت بلقاء معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، حيث استعرضنا علاقات التعاون الوثيقة، وبحثنا أوجه تعزيزها في المجالات الأمنية والشرطية، وناقشنا الفرص النوعية الإيجابية التي توفرها القمة لدعم الابتكار وتحفيز الحلول الإبداعية بهدف تطوير مستقبل الأداء الحكومي لصالح مستقبل المجتمعات الإنسانية كافة».

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