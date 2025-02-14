هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للإسكان

استقبل سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للإسكان، برئاسة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان في منطقة العين، بالإضافة إلى برامج ومبادرات الهيئة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين، تعزيزاً لجودة الحياة ودعماً للاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما استمع سموّه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصّل عن خطط الهيئة لتعزيز شراكتها مع المطوّرين العقاريين في القطاع الخاص، بهدف توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية المخصّصة للمواطنين، وبخيارات وتصاميم متنوّعة تلبي احتياجاتهم المختلفة، للإسهام في تقليل وقت الانتظار للحصول على المنافع السكنية، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في توفير المساكن الملائمة للمواطنين.

وأشار سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى أهمية مواصلة تطوير حلول سكنية حديثة ومبتكرة تلبي تطلُّعات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، مؤكّداً سموّه الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير مشاريع سكنية متكاملة، بما يضمن تعزيز مستوى رفاه المواطنين، ويدعم استقرارهم الاجتماعي والأسري، ويوفر لهم بيئة سكنية ملائمة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة.حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.