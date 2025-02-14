اختتام فعاليات «معرض رأس الخيمة للابتكار 2025»

مريم بوخطامين(رأس الخيمة)

اختتمت أمس الأول، فعاليات «معرض رأس الخيمة للابتكار 2025» في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» في نسخته العاشرة، تحت شعار «قوة الابتكار».

وأكد المشاركون في المعرض، أن الفعاليات تدعم لابتكار وتعزز ثقافة الإبداع، إلى جانب دوره في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ التميز في مختلف القطاعات.

وقال محمد موسى لوجاب، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في إمارة رأس الخيمة، إن المعرض يمثل محطة بارزة للاحتفاء بمرور عقد على إطلاق مبادرة «الإمارات تبتكر»، التي عززت مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار. مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على الإنجازات المتميزة التي تحققت في رأس الخيمة في مجال الابتكار والإبداع، ويعكس الدور الحيوي للابتكار في دفع عجلة التنمية.

وأوضح أن المعرض ضم مجموعة من الفعاليات، وعرض أكثر من 230 مشروعاً ابتكارياً، بمشاركة 48 جهة من القطاع الحكومي والصحي والتعليمي في الإمارة، إلى جانب عدد من الشركات الخاصة، كما تضمن الحدث عقد ورش عمل وجلسات نقاشية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الابتكار لمشاركة أحدث الرؤى والتوجهات في هذا المجال.

وشارك في معرض الابتكار عدد من الجهات الحكومية والخاصة وطلبة المدارس والجامعات، وضم أيضاً برنامج «هاكاثون رأس الخيمة الثالث 2025»، الذي يمثل منصة إبداعية تجمع الطلبة المبتكرين من مختلف المؤسسات التعليمية مع منسقين من الجهات الحكومية، للتنافس في ابتكار حلول تقنية مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.

ويعد «معرض رأس الخيمة للابتكار 2025» منصة تفاعلية تعزز التواصل بين المبتكرين والمتخصصين ورواد الأعمال، ما يعكس أهمية الابتكار في مختلف جوانب الحياة. كما يأتي المعرض في سياق رؤية الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد معرفي مبتكر، وتعزيز مسيرة التميز والريادة في مختلف القطاعات.