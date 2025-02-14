الرئيس الألماني يعرب عن صدمته بشأن هجوم ميونيخ

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن صدمته عقب هجوم دهس في ميونيخ. وقال شتاينماير على هامش فعالية صامتة في مسرح الجريمة: «وحشية هذا العمل صدمتنا وأذهلتنا!»، معرباً عن مواساته لجميع الضحايا وأسرهم.

وأضاف شتاينماير: «الجاني تسبب في إصابة 30 شخصاً، بينهم أطفال، وبعضهم في حالة خطيرة... لقد اندفع بسيارته في مظاهرة، على الأرجح لإصابة أو قتل الناس دون تمييز»، متحدثاً عن عمل عنيف مروع، وقال: «تم القبض على الجاني وسيتم تقديمه للعدالة وفقا للقانون».

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى احتجاز المشتبه به في الحبس الاحتياطي، أو سيجرى إيداعه منشأة للأمراض النفسية. ومن المنتظر مثوله أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق اليوم.