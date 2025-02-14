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علوم الدار

انخفاض في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار غداً

انخفاض في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار غداً
14 فبراير 2025 17:51

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحيانا خاصة ليلاً وصباح الأحد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية.

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وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 08:37 والثاني عند الساعة 21:18.
أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 والثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 17:26 والثاني عند الساعة 06:12.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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